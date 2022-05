Versie 5.0.1 van SOGo is uitgekomen. Scalable OpenGroupware.org maakt gebruik van de broncode van OpenGroupware.org en richt zich op het delen van agenda's, contactpersonen en e-mails. Daarnaast is het volgens de ontwikkelaars goed schaalbaar en kan het via een webinterface worden aangesproken. Verder worden aangepaste versies van Mozilla Thunderbird en Lightning meegeleverd als client. Er kunnen ook andere clients worden gebruikt, zoals Microsoft Outlook, of mobiele apparaten zoals een BlackBerry. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de documentatie te vinden is. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bug Fixes calendar: restore UIxOccurenceDialog (1bec216, 9af697a), closes #5141 #5160

calendar(dav): check if group member is empty (9150bdd)

core: decompose LDAP nested groups (6aca61d)

core: fix GCC 10 compatibility (8507204), closes #5029

core: handle bogus CardDAV clients (78c9277)

mail: add missing elements to Czech reply template (0fdeee8), closes #5179

mail: add SMTP error to Exception returned by SOGOMailer (728a006)

mail: fallback to the default identity when replying/forwarding (64a8ce4)

mail: remove duplicate recipients in draft (ec1a01e)

mail(js): handle subfolders of Sent mailbox (af452eb), closes #4980

mail(js): keep CKEditor toolbar visible (7163900)

preferences(js): sanitize content of toast (712d0f4), closes #5178

preferences(js): sanitize mail identities when saving (aa70679)

web(js): avoid throwing an error when disconnected (7b9e750) Localization cs: update Czech translation (7af092f)

de: update German translation (0fe73ec)

hu: update Hungarian translation (a594bf8)