Versie 5.8.0 van SOGo is kort geleden uitgekomen. Scalable OpenGroupware.org maakt gebruik van de broncode van OpenGroupware.org en richt zich op het delen van agenda's, contactpersonen en e-mails. Daarnaast is het volgens de ontwikkelaars goed schaalbaar en kan het via een webinterface worden aangesproken. Verder worden aangepaste versies van Mozilla Thunderbird en Lightning meegeleverd als client. Er kunnen ook andere clients worden gebruikt, zoals Microsoft Outlook, of mobiele apparaten zoals een BlackBerry. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de documentatie te vinden is. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Features
Bug Fixes
- password-recovery: Add password recovery with secret question or secondary email (656807b 77062be 33940b1 e269df8 b7531bc c4dd695 1ea8b9f 2e1b22c 440a15b 58540f1 d363474 9b023f4 18c92da d50080e)
Enhancements
- addressbook: Fix invalid template (04dd78d)
- addressbook: Fix NSException on address book where uppercaseString is called on data (c62b043)
- calendar(js): destination calendars of new components (3eeebbc), closes #5581
- calendar: Update c_startdate field when updating event. Fixes #4376 (549d6a8)
- core: Fix NSException when c_content is NULL. Closes #5644. Original fix by @jvdsn. (2786064)
- mail(js): fix validation of email addresses. Closes #5594 (d194b1e)
- security: Security fix for WSTG-INPV-02. Add XSS protection. Fixes #5642. (efac49a f5c6fcc dcbfd83 714acfc 1e0f5f0 b1f8489 6971ebd a010f62)
- ui: Change active user name on top left with primary identity (49879ef 26b9429)
- eas: Use bare email address. Closes #5612 and #5640 (2d9a709 e1c7e32)
- eas: Ensure correct encoding of attachments. Closes #5330 (dff907a)
- eas: Ensure Templates and Junk folder exits. Closes #5626 (2ffe3d7)
Localization
- mail: Improve IMAP fetch sorting using NSDictionary keys instead of indexOfObject (40b5c09 48c7375 60ec315 38e886a)
- calendar: Add SOGoDisableOrganizerEventCheck parameter - this parameter is used to avoid checking calendar event’s organizer (cddfdb9)
- calendar: Refresh data when clicking on ’today’ (5fb82fe)
- login: Add button to discover password (7bfa900)
- da_DK: Update Danish translations (37291fa 0409ee3)
- fr: Update French translations (4c01ea2)
- nb_NO: Update Norwegian Bokmål translations (119e387 57fb622 96cd188 0cd7a17)
- sr: Update Serbian translations (e51aee8)
See the closed tickets for this release and the complete change log.