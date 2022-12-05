Software-update: SOGo 5.8.0

SOGo logo (45 pix) Versie 5.8.0 van SOGo is kort geleden uitgekomen. Scalable OpenGroupware.org maakt gebruik van de broncode van OpenGroupware.org en richt zich op het delen van agenda's, contactpersonen en e-mails. Daarnaast is het volgens de ontwikkelaars goed schaalbaar en kan het via een webinterface worden aangesproken. Verder worden aangepaste versies van Mozilla Thunderbird en Lightning meegeleverd als client. Er kunnen ook andere clients worden gebruikt, zoals Microsoft Outlook, of mobiele apparaten zoals een BlackBerry. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de documentatie te vinden is. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Features Bug Fixes Enhancements
  • mail: Improve IMAP fetch sorting using NSDictionary keys instead of indexOfObject (40b5c09 48c7375 60ec315 38e886a)
  • calendar: Add SOGoDisableOrganizerEventCheck parameter - this parameter is used to avoid checking calendar event’s organizer (cddfdb9)
  • calendar: Refresh data when clicking on ’today’ (5fb82fe)
  • login: Add button to discover password (7bfa900)
Localization

See the closed tickets for this release and the complete change log.

SOGo 3.0 screenshot (620 pix)

Versienummer 5.8.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux
Website SOGo
Download https://sogo.nu/download.html
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 05-12-2022 21:07
0 • submitter: begintmeta

05-12-2022 • 21:07

0

Submitter: begintmeta

Bron: SOGo

Update-historie

12-'22 SOGo 5.8.0 0
05-'22 SOGo 5.6.0 8
01-'22 SOGo 5.5.0 0
12-'21 SOGo 5.4.0 0
11-'21 SOGo 5.3.0 1
08-'21 SOGo 5.2.0 2
06-'21 SOGo 5.1.1 2
04-'21 SOGo 5.1.0 1
10-'20 SOGo 5.0.1 0
08-'20 SOGo 5.0.0 1
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SOGo

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