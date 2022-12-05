Versie 1.18 van Core Temp is uitgekomen. Dit kleine, gratis programma kan de processor van de computer identificeren en in de gaten houden. Zo laat Core Temp onder meer de temperatuur en werkdruk van de afzonderlijke cores zien. Op deze pagina is een lijst van alle ondersteunde processors te vinden. De verzamelde informatie wordt in een log weggeschreven, zodat deze later in een grafiek kan worden gezet, bijvoorbeeld in Excel. Ook is het mogelijk om de processor via een Android- of Windows Phone-app in de gaten te houden. In versie 1.18 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: AMD Zen 4, Zen 3 APU and Zen 2 APU support

Intel Raptor Lake and Alder Lake support

TDP, TjMax, multiplier range detection on desktop AMD Zen platforms Fixed: Address the kernel-mode driver vulnerability/exploitation issues

Redesign Bclk detection on all AMD platforms starting from the Phenom series

Workaround the Bclk detection issues on Intel Skylake and newer series

Bclk detection on older Intel platforms, utilizing x2Apic configuration

Thread count on Intel hybrid architectures (Raptor/Alder Lake)

Improve support for multiple older AMD and Intel processors

Base multiplier detection on AMD Zen processors

Incorrect temperature on AMD Zen processors (missing -49C offset)

Engineering Sample recognition on newer Intel processors

Multiple minor bugs Change: Windows Vista 64-bit is no longer supported.