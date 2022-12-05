Versie 1.18 van Core Temp is uitgekomen. Dit kleine, gratis programma kan de processor van de computer identificeren en in de gaten houden. Zo laat Core Temp onder meer de temperatuur en werkdruk van de afzonderlijke cores zien. Op deze pagina is een lijst van alle ondersteunde processors te vinden. De verzamelde informatie wordt in een log weggeschreven, zodat deze later in een grafiek kan worden gezet, bijvoorbeeld in Excel. Ook is het mogelijk om de processor via een Android- of Windows Phone-app in de gaten te houden. In versie 1.18 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
New:
Fixed:
- AMD Zen 4, Zen 3 APU and Zen 2 APU support
- Intel Raptor Lake and Alder Lake support
- TDP, TjMax, multiplier range detection on desktop AMD Zen platforms
Change:
- Address the kernel-mode driver vulnerability/exploitation issues
- Redesign Bclk detection on all AMD platforms starting from the Phenom series
- Workaround the Bclk detection issues on Intel Skylake and newer series
- Bclk detection on older Intel platforms, utilizing x2Apic configuration
- Thread count on Intel hybrid architectures (Raptor/Alder Lake)
- Improve support for multiple older AMD and Intel processors
- Base multiplier detection on AMD Zen processors
- Incorrect temperature on AMD Zen processors (missing -49C offset)
- Engineering Sample recognition on newer Intel processors
- Multiple minor bugs
- Windows Vista 64-bit is no longer supported.