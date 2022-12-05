Software-update: Core Temp 1.18

Core Temp logo Versie 1.18 van Core Temp is uitgekomen. Dit kleine, gratis programma kan de processor van de computer identificeren en in de gaten houden. Zo laat Core Temp onder meer de temperatuur en werkdruk van de afzonderlijke cores zien. Op deze pagina is een lijst van alle ondersteunde processors te vinden. De verzamelde informatie wordt in een log weggeschreven, zodat deze later in een grafiek kan worden gezet, bijvoorbeeld in Excel. Ook is het mogelijk om de processor via een Android- of Windows Phone-app in de gaten te houden. In versie 1.18 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New:
  • AMD Zen 4, Zen 3 APU and Zen 2 APU support
  • Intel Raptor Lake and Alder Lake support
  • TDP, TjMax, multiplier range detection on desktop AMD Zen platforms
Fixed:
  • Address the kernel-mode driver vulnerability/exploitation issues
  • Redesign Bclk detection on all AMD platforms starting from the Phenom series
  • Workaround the Bclk detection issues on Intel Skylake and newer series
  • Bclk detection on older Intel platforms, utilizing x2Apic configuration
  • Thread count on Intel hybrid architectures (Raptor/Alder Lake)
  • Improve support for multiple older AMD and Intel processors
  • Base multiplier detection on AMD Zen processors
  • Incorrect temperature on AMD Zen processors (missing -49C offset)
  • Engineering Sample recognition on newer Intel processors
  • Multiple minor bugs
Change:
  • Windows Vista 64-bit is no longer supported.

Core Temp

Versienummer 1.18
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Core Temp
Download https://www.alcpu.com/CoreTemp/Core-Temp-setup.exe
Bestandsgrootte 1,23MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 05-12-2022 14:32
6 • submitter: weballey

05-12-2022 • 14:32

6

Submitter: weballey

Bron: Core Temp

Update-historie

05-04 Core Temp 1.20.0 3
10-'25 Core Temp 1.19.5 5
09-'23 Core Temp 1.18.1 4
12-'22 Core Temp 1.18 6
04-'21 Core Temp 1.17.1 1
04-'21 Core Temp 1.17.0 7
08-'20 Core Temp 1.16.0 10
08-'19 Core Temp 1.15.0 9
05-'19 Core Temp 1.14.0 16
01-'19 Core Temp 1.13.0 5
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Reacties (6)

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redtoller 5 december 2022 14:36
Ik heb van het weekend voor het eerst mn eigen pc in elkaar geknutseld en zat al een beetje met hwinfo in de gaten te houden of de temps niet te hoog waren onder load. Weet iemand of er tools zijn die dit op de achtergrond monitoren en waarschuwingen geven o.i.d? Gaat om een AM4 build als dat relevant mocht zijn
weballey @redtoller5 december 2022 15:33
Coretemp kan een log aanmaken en je kunt het programma automatisch met je pc laten opstarten. Je kunt ook een temperatuur instellen waarbij hij een melding geeft, en desgewenst de pc laten uitschakelen.

Maar een processor brandt tegenwoordig niet meer zomaar door. Dan gaat ie al veel eerder throttelen.
BlaDeKke @redtoller5 december 2022 15:38
In theorie zou je de cpu fan zelfs uit kunnen zetten. Alles gaat blijven werken. Gewoon veel trager vanwege thermal throttling. Ik denk dat je in msi afterburner kan zien of je cpu/gpu thermal throttled zijn.
Xfade @redtoller5 december 2022 16:07
Hwinfo is geschikt om op de achtergrond te laten draaien natuurlijk. kan je laten zien of je CPU thermal throttled, critical temps haalt of de power limits, in combinatie met een stresstest als prim95 of occt. In de settings is een Alerts tab die je kan gebruiken.
SpiriTNL 5 december 2022 14:42
Na 1,5 jaar weer een update.
Vond het altijd een goed programma.

Gaan ze nog extra functies inbouwen of laten ze het zo simpel ?
Ik vond de gadgets altijd handig.
LurkZ 5 december 2022 18:11
Dank voor de tip redactie! :-)

Ik zoek altijd naar manieren om mijn PC stiller te maken zonder throtteling.
Mijn CPU heeft een TDP van 105W maar Cor Temp geeft 304W aan.

CPU load is ~4% en verbruik ~40W
38% verbruik bij idle dus.

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