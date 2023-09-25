Versie 1.18.1 van CoreTemp is uitgekomen. Dit kleine, gratis programma kan de processor van de computer identificeren en in de gaten houden. Zo laat Core Temp onder meer de temperatuur en werkdruk van de afzonderlijke cores zien. Op deze pagina is een lijst van alle ondersteunde processors te vinden. De verzamelde informatie wordt in een log weggeschreven, zodat deze later in een grafiek kan worden gezet, bijvoorbeeld in Excel. Ook is het mogelijk om de processor via een Android- of Windows Phone-app in de gaten te houden. De changelog sinds versie 1.16 kan hieronder worden gevonden.

Core Temp version 1.18.1 Fixed: Do not display TDP and TjMax for Zen and Zen+ CPUs

Incorrect BCLK on legacy (Pre-Zen) AMD CPUs

Check for updates feature Core Temp version 1.18 New: AMD Zen 4, Zen 3 APU and Zen 2 APU support

Intel Raptor Lake and Alder Lake support

TDP, TjMax, multiplier range detection on desktop AMD Zen platforms Fixed: Address the kernel-mode driver vulnerability/exploitation issues

Redesign Bclk detection on all AMD platforms starting from the Phenom series

Workaround the Bclk detection issues on Intel Skylake and newer series

Bclk detection on older Intel platforms, utilizing x2Apic configuration

Thread count on Intel hybrid architectures (Raptor/Alder Lake)

Improve support for multiple older AMD and Intel processors

Base multiplier detection on AMD Zen processors

Incorrect temperature on AMD Zen processors (missing -49C offset)

Engineering Sample recognition on newer Intel processors

Multiple minor bugs Changed: Windows Vista 64-bit is no longer supported. Core Temp version 1.17.1 Fixed: Crash on some AMD Opteron/FX/APU A-series (Bulldozer based) CPUs

Crash on old versions of Windows Core Temp version 1.17 New: AMD Zen 3 and Zen 2 APU support

Intel Rocket Lake support

Preliminary Alder Lake support

Very preliminary Meteor Lake support Fixed: "Unsupported CPU" message when only some cores have HT enabled

Epyc Rome/Threadripper 3rd gen Platform detection

Gemini Lake platform detection

Whiskey Lake codename

Incorrect VID reporting on some Celeron/Pentium processors

Crash on Intel Banias based (Pentium/Celeron M) processors

Turbo multiplier detection on Nehalem/Westmere

Bugs related to response to DPI changes

VID reporting on some AMD Athlon64 processors Changed: AMD Bulldozer based processors now display the amount of modules/threads instead of cores/threads

Improve accuracy of information on unsupported Intel CPUs