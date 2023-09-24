Software-update: AutoHotkey 2.0.10

AutoHotkey logo (48 pix) Versie 2.0.10 van AutoHotkey is uitgekomen. Dit programma stelt je in staat om vaak gebruikte toetsaanslagen, handelingen en/of knoppencombo's met toetsenbord en muis in een script achter een sneltoets te zetten, zodat de betreffende handeling in één keer wordt uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk om eerder gescripte toetscombinaties van AutoIt2 te converteren naar de scripttaal van AutoHotkey. Versie 2.0 bevat een nieuwe commandoset die veel gestructureerder is, maar die niet compatibel is met de 1.1-versies. Meer over de verschillen tussen 1.1 en 2.0 kan op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.0.10:
  • Fixed crashing when a named function hotkey is used after #HotIf.
  • Fixed numeric literals ending with a dot to not cause line continuation.
  • Fixed pre-increment/decrement to work with chained array indexing.
  • Fixed OnNotify/OnCommand applying styles only applicable to OnEvent.
  • Fixed FileExist/DirExist leaking handles when emptydir\* is used.
  • Fixed DirExist leaking handles when only files match.

AutoHotkey 2.0

Versienummer 2.0.10
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website AutoHotkey
Download https://www.autohotkey.com/download/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 24-09-2023 08:23 7

24-09-2023 • 08:23

7

Bron: AutoHotkey

Update-historie

04-05 AutoHotkey 2.0.26 10
21-04 AutoHotkey 2.0.24 12
05-04 AutoHotkey 2.0.23 4
22-03 AutoHotkey 2.0.22 24
08-02 AutoHotkey 2.0.20 6
01-'25 AutoHotkey 2.0.19 22
07-'24 AutoHotkey 2.0.18 2
06-'24 AutoHotkey 2.0.17 0
05-'24 AutoHotkey 2.0.16 0
05-'24 AutoHotkey 2.0.15 13
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AutoHotkey

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Systeem- en netwerkutility's

Reacties (7)

-Moderatie-faq
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novice.tweaker 24 september 2023 21:35
Hoe je oude versies verwijdert

Tegenwoordig wordt elke nieuwe AutoHotkey versie naast eerder geïnstalleerde versies geïnstalleerd. Om oude versies te verwijderen, klik je in Geïnstalleerde Apps in Windows op "..." achter AutoHotkey, dan op Verwijderen, dan weer op Verwijderen, dan op Ja om AutoHotkeyUX.exe toestemming te geven. Vervolgens krijg je en overzicht met geïnstalleerde versies en kan je kiezen welke versie je wilt verwijderen.
Toine1 24 september 2023 08:45
Ik heb dit op diverse race sim forums gevraagd zonder resultaat en ik wist niet dat er zoiets was, voor de meeste (WMR users) is dat wel heel handig in VR, om niet meer met Win+y, te hoeven te switchen tussen desktop/VR mode. Nu alleen nog een vrije key zien te vinden. Ben benieuwd of dit ook werkt op mijn race stuur aangezien ik hierin wel een key kan toekennen maar geen combinaties.

[Reactie gewijzigd door Toine1 op 23 juli 2024 00:15]

Willempie27 @Toine124 september 2023 09:03
Ik had een aantal jaren terug een programma die echt een toetscombinatie kon wegschrijven naar Windows. Het was dan ook niet nodig om software te hebben draaien en kan dus ook niet crashen. Weet alleen de naam niet meer. Als je interesse hebt kan ik het wel opzoeken.
Het programma is Sharpkeys maar kan dus geen combinatie doorvoeren maar alleen complete toetst mappen. Als je Microsoft PowerToys al hebt kan het daar ook mee.

[Reactie gewijzigd door Willempie27 op 23 juli 2024 00:15]

Htbaa @Toine124 september 2023 09:10
Caps lock is toch zo’n toets die je nooit gebruikt.
Bruin Poeper @Htbaa24 september 2023 09:39
Capslock wordt op mijn computer veel gebruikt, maar dat is meestal tegen mijn wil.
Geeft echt een Metoo gevalletje.
Bzzje @Toine124 september 2023 11:04
Heb je, gezien je racestuur, dan niet meer aan joy2key?
Martinspire 25 september 2023 12:05
Handige tool om even wat XP te verkrijgen in Starfield :P

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