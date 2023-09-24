Versie 2.0.10 van AutoHotkey is uitgekomen. Dit programma stelt je in staat om vaak gebruikte toetsaanslagen, handelingen en/of knoppencombo's met toetsenbord en muis in een script achter een sneltoets te zetten, zodat de betreffende handeling in één keer wordt uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk om eerder gescripte toetscombinaties van AutoIt2 te converteren naar de scripttaal van AutoHotkey. Versie 2.0 bevat een nieuwe commandoset die veel gestructureerder is, maar die niet compatibel is met de 1.1-versies. Meer over de verschillen tussen 1.1 en 2.0 kan op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.0.10: Fixed crashing when a named function hotkey is used after #HotIf.

Fixed numeric literals ending with a dot to not cause line continuation.

Fixed pre-increment/decrement to work with chained array indexing.

Fixed OnNotify/OnCommand applying styles only applicable to OnEvent.

Fixed FileExist/DirExist leaking handles when emptydir\* is used.

Fixed DirExist leaking handles when only files match.