AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition-drivers uitgebracht. De drivers zijn geschikt voor de RX 400 en hoger. In versie 23.9.3 heeft AMD onder meer ondersteuning voor de spellen en de Payday 3 en de Phantom Liberty-uitbreiding van Cyberpunk 2077 toegevoegd. De optie om naar de fabrieksinstellingen terug te keren, is nog altijd uitgeschakeld om het onherstelbaar beschadigen van een Windows-installatie te voorkomen. De complete changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New Game Support Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Payday 3 Known Issues Performance Metrics Overlay may report N/A for FPS on various games.

Audio may intermittently become out of sync with video when recording from AMD Software: Adrenalin Edition with AV1 codec.

The display may intermittently freeze after changing the encode format while streaming select games using AMD Link. Users experiencing this issue are suggested to select desired encode type before streaming as a temporary workaround. Important Notes Factory Reset has been temporarily disabled as a precautionary measure while we address isolated installation issues that have been reported during PC upgrades. Users may use AMD Cleanup Utility as a temporary option.