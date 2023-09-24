Driver-update: AMD Radeon Software Adrenalin Edition 23.9.3

AMD Radeon Software Crimson Edition logo (75 pix) AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition-drivers uitgebracht. De drivers zijn geschikt voor de RX 400 en hoger. In versie 23.9.3 heeft AMD onder meer ondersteuning voor de spellen en de Payday 3 en de Phantom Liberty-uitbreiding van Cyberpunk 2077 toegevoegd. De optie om naar de fabrieksinstellingen terug te keren, is nog altijd uitgeschakeld om het onherstelbaar beschadigen van een Windows-installatie te voorkomen. De complete changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New Game Support
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Payday 3
Known Issues
  • Performance Metrics Overlay may report N/A for FPS on various games.
  • Audio may intermittently become out of sync with video when recording from AMD Software: Adrenalin Edition with AV1 codec.
  • The display may intermittently freeze after changing the encode format while streaming select games using AMD Link. Users experiencing this issue are suggested to select desired encode type before streaming as a temporary workaround.
Important Notes
  • Factory Reset has been temporarily disabled as a precautionary measure while we address isolated installation issues that have been reported during PC upgrades. Users may use AMD Cleanup Utility as a temporary option.

AMD Software

Versienummer 23.9.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website AMD
Download https://www.amd.com/en/support
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 24-09-2023 08:21
24 • submitter: shaswin

24-09-2023 • 08:21

24

Submitter: shaswin

Bron: AMD

Update-historie

28-07 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.7.1 WHQL 15
24-06 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.6.2 15
02-06 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.6.1 WHQL 0
15-05 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.5.2 WHQL 8
07-05 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.5.1 17
20-03 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.3.1 13
27-02 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.2.2 26
12-02 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.2.1 16
21-01 AMD Software Adrenalin Edition 26.1.1 22
11-12 AMD Software Adrenalin Edition 25.12.1 18
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Reacties (24)

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Zatara 24 september 2023 13:17
Is Adrenalin überhaupt nodig als je enkel een AMD CPU hebt en een Nvidia GPU? Op laptops is Adrenalin dan standaard geïnstalleerd.
MrSkullyT @Zatara24 september 2023 17:18
Nee en kan ook voor problemen zorgen... AMD cleanup utility of DDU! :)
Zatara @MrSkullyT25 september 2023 08:49
Ik heb ook gelezen dat verwijderen je Windows installatie kapot kan maken.
WhiteSnake76 @Zatara25 september 2023 11:15
"Important Notes
Factory Reset has been temporarily disabled as a precautionary measure while we address isolated installation issues that have been reported during PC upgrades. Users may use AMD Cleanup Utility as a temporary option."

Dat was de Factory Reset option die samen met een eventueel klaar staande Windows Update de boel omzeep hielp.
Neo-- @Zatara24 september 2023 21:12
Ik heb een AMD CPU, met daarbij een AMD videochip maar ook een NVIDIA GPU

[img]https://i.imgur.com/vdfYazl.png[/img]

Ik heb wel beiden geïnstalleerd, dus zowel Adrenalin als de Geforce Gameready gedoe.
Maar vraag me het zelfde af ...
MrSkullyT 24 september 2023 17:17
Dit is een bèta preview. Zal ergens komende dagen live gaan denk ik.
Robertdw @MrSkullyT24 september 2023 18:23
Zo wordt het niet benoemd in het artikel. Er staat notabene releasestatus final. En wat is het nut überhaupt van een bèta preview. Nog meer gezeur over bugs?

[Reactie gewijzigd door Robertdw op 24 juli 2024 23:22]

Robertdw 24 september 2023 12:41
Vreemd zie die update niet. Heb 23.9.2 sinds 11.9.23
Mr. Rawnar 28 september 2023 14:51
Inmiddels staat Counter-Strike 2 ook bij de lijst van "New Game Support"
smallblock 24 september 2023 11:25
Versienummer 23.9.2 ?
Robertdw 24 september 2023 15:59
Redactie ook op de AMD site is de nieuwste versie 23.9.2
Elzooi
@Robertdw26 september 2023 21:01
https://www.amd.com/en/su...e-notes/rn-rad-win-23-9-3 AMD site heeft voor de 7900 xtx ondertussen 23.9.3 er op staan.

Deze driver ondersteund echter minder kaarten
Radeon Product Compatibility
AMD Software: Adrenalin Edition 23.9.3 is compatible with the following AMD Radeon products.

Radeon™ RX 7900/7800/7700/7600 Series Graphics
Radeon™ RX 6900/6800/6700/6600/6500/6400 Series Graphics
Radeon™ RX 5700/5600/5500/5300 Series Graphics
Dus voor bijvoorbeeld de Vega 64 is de 23.9.2 nog de laatste
Lagavulin1963 26 september 2023 23:52
Voor het eerst issues met een update. 23.9.3 zorgt voor vastlopers van de PC. AMD 5700X met 6900XT GPU. Na 10 x vastlopen van VLC player in een uur terug naar 23.9.2 en het is opgelost.
mbeefcake @Lagavulin196328 september 2023 12:34
Heb precies hetzelfde probleem. Waar vind je de oudere versie van drivers?
Lagavulin1963 @mbeefcake28 september 2023 12:37
https://www.amd.com/en/su...ies/amd-radeon-rx-6900-xt.
Of je zoekt. In kleine blauwe letters staat "Previous drivers".

Ik twijfel vandaag of dit de oorzaak is. Gisteravond ook een paar vastlopers met de eerdere versie. En ik had op de bewuste avond ook de laatste Windows 11 update geinstalleerd. Zou die de oorzaak kunnen zijn?
mbeefcake @Lagavulin196328 september 2023 12:41
Too! Dankjewel!

Ik las op Reddit dat het probleem is ontstaan sinds 23.9.2 en dat het probleem niet in 23.9.1 aanwezig is dus die ga ik even proberen.
Lagavulin1963 @mbeefcake28 september 2023 12:42
Ha dank je! Dan ga ik die ook weer installeren.

Edit: met 23.9.1 is het issue opgelost. Uurtje getest, geen problemen meer.

[Reactie gewijzigd door Lagavulin1963 op 24 juli 2024 23:22]

strider1007 @Lagavulin196328 september 2023 13:03
Ik heb wel de Windows update gedaan, maar draai inderdaad nog met Adrenalin 23.9.1. Tot nu toe geen problemen..
mbeefcake @Lagavulin196329 september 2023 08:03
Hier precies hetzelfde! Maar even wachten op een nieuwe versie dan ;)
Secsytime @mbeefcake5 oktober 2023 21:38
Thanks, heb ook al 2 maanden issues met mijn 6900 xt.. hopelijk lost dit het op.
WiLLoW_TieN 28 september 2023 07:58
Ik heb wel een issue sinds deze driver..??

https://gathering.tweaker...message/76666382#76666382
Zwollenaar88 6 oktober 2023 14:24
Balen, sinds deze update blijft Warzone bij mij crashen! Iemand anders die dit ook heeft? 5600x 32 gb en RX7600.
Theo_de_Ripper 12 oktober 2023 01:51
Ik heb problemen met versie 23.9.3. Alle kleuren in Windows en in games zijn veel fletser geworden dus gewoon niet mooi. Heel apart.

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