Versie 1.13 van CoreTemp is uitgekomen. Dit kleine, gratis programma kan de processor van de computer identificeren en in de gaten houden. Zo laat Core Temp onder meer de temperatuur en werkdruk van de afzonderlijke cores zien. Op deze pagina is een lijst van alle ondersteunde processors te vinden. De verzamelde informatie wordt in een log weggeschreven, zodat deze later in een grafiek kan worden gezet, bijvoorbeeld in Excel. Ook is het mogelijk om de processor via een Android- of Windows Phone-app in de gaten te houden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New: Add support for 2nd generation Threadripper processors, Socket FP5. Fixed: Crash when 5 or more cores exceed overheat protection temperature setting.

"No supported CPU detected" on Ryzen processors.

Constant frequency readings on Ryzen processors.

Incorrect readings on Ryzen processors.