Versie 1.17 van Core Temp is uitgekomen. Dit kleine, gratis programma kan de processor van de computer identificeren en in de gaten houden. Zo laat Core Temp onder meer de temperatuur en werkdruk van de afzonderlijke cores zien. Op deze pagina is een lijst van alle ondersteunde processors te vinden. De verzamelde informatie wordt in een log weggeschreven, zodat deze later in een grafiek kan worden gezet, bijvoorbeeld in Excel. Ook is het mogelijk om de processor via een Android- of Windows Phone-app in de gaten te houden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New: AMD Zen 3 and Zen 2 APU support

Intel Rocket Lake support

Preliminary Alder Lake support

Very preliminary Meteor Lake support Change: Improve accuracy of information on unsupported Intel CPUs Fixed: "Unsupported CPU" message when only some cores have HT enabled

Epyc Rome/Threadripper 3rd gen Platform detection

Gemini Lake platform detection

Whiskey Lake codename

Incorrect VID reporting on some Celeron/Pentium processors

Crash on Intel Banias based (Pentium/Celeron M) processors

Turbo multiplier detection on Nehalem/Westmere

Bugs related to response to DPI changes

VID reporting on some AMD Athlon64 processors