Versie 2.10.22 van het opensource-fotobewerkingsprogramma GIMP is uitgekomen. De naam GIMP is een afkorting voor 'GNU Image Manipulation Program'. De software is beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, FreeBSD, Linux, macOS en Solaris. Nieuw in versie 2.10 is onder meer de GEGL-image processing engine, kan het canvas worden geroteerd en treffen we diverse nieuwe en verbeterde tools aan. De complete releasenotes voor versie 2.10.22 kunnen op deze pagina worden gevonden. Dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen:

Release highlights: Improved HEIC and newly added AVIF support

Numerous improvements in the PSP file format support

Improved multi-layer TIFF exporting

Better handling of the Exif “Orientation” metadata

New “Sample merged” option in the GEGL operation tool On official plug-in side though, there are quite a few improvements, in particular, better support of image formats, as well as support for one new format, AVIF.