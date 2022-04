Versie 2.3.1 van Private Internet Access is uitgekomen. PIA is een betaalde vpn-dienst met clients voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Daarnaast is er een browserextensie voor Google Chrome. PIA heeft een groot aantal servers in 47 landen, waaronder in Nederland. Afhankelijk van het gekozen abonnement kost de dienst tussen de 2,50 en 9,29 euro per maand en voor aanschaf kan het dertig dagen gratis worden getest. Sinds versie 2.0 kan er ook voor WireGuard worden gekozen om de verbinding op te zetten. Sinds versie 2.2.2 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.3.1: Fixed a possible daemon crash on macOS when split tunnel was enabled

Fixed dependency issues on some Linux distributions

Detect additional graphics drivers for automatic safe graphics mode on Windows Changes in version 2.3.0: Next Generation network is now the default

Added the Connection tile

Updated Qt to 5.15.0

PIA on macOS now requires 10.13

Fixed several issues relating to installation or uninstallation on Windows in Safe Mode

Fixed an issue causing a memory leak on some Windows systems when Windows suspends pia-client to save power

Fixed an issue preventing split tunnel from working with WireGuard on some newer Linux distributions

Fixed DNS routing issues with split tunnel on Linux systems not using systemd-resolved

Fixed an issue causing the WireGuard userspace method to occasionally fail to connect on some Linux systems

Removed unneeded WireGuard kernel module logging on Linux