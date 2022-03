Versie 1.5.104 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource en crossplatform programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of usb-sticks worden geflasht. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of usb-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. De changelog sinds versie 1.5.102 ziet er als volgt uit.

Changes in version 1.5.104: Fix writing config file

Update electron to 9.2.1 Changes in version 1.5.103: Update rendition to ^17

Update electron to 9.2.0

Update etcher-sdk to ^4.1.23

Move linting and testing into package.json

Set module: es2015 in tsconfig.json

Replace native elevator with sudo-prompt on windows

Don't import WeakMap polyfill in deep-map-keys

Don't use lodash in child-writer.js

Optimize svgs

User regular stream in lzma-native instead of readable-stream

Remove Bluebird