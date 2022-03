Er is een vijfde update voor versie 2.83 van het cross-platform en opensource-3d-programma Blender uitgekomen, de eerste long term support-uitgave van de organisatie. Deze applicatie is bedoeld voor 3d-modelling, animatie, rendering, post-production, interactive creation en playback. Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van Blender kan op deze pagina worden gevonden. Met dit programma zijn onder meer de korte opensource-animatiefilms Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steel en Cosmos Laundromat gemaakt. Uitgebreide informatie over de verbeteringen die in versie 2.83 zijn aangebracht kan op deze pagina worden gevonden. Deze update moet verder 25 problemen verhelpen.

Changes in version 2.83.4: FCurve editor crash when zooming out to limit [T79254]

Crash displaying the same mesh in two windows [T79260]

Fix interface artifacts on Intel GPUs [388639243053]

Outliner “Make Single User” crash [T79187]

Eevee cubemaps shows black [T79158]

Smooth brushes crasing in dyntopo [T79007]

Too much memory usage rendering animation with persistent images [T78537]

CLOG writes/reads outside allocated memory. [T78730]

Crash converting curve to mesh [T79207]

Fix usercount not decrementing in `gpencil_stroke_separate_exec` [4251a87bf60e]

UV select-linked failure to de-select [T46568]

GPencil weight paint crash when painting over modifier generated [T78884]

Workbench: Fix broken id pass [38e9a349defc]

Workbench: Object color mode broken if more than 4096 objects [T79509]

GPUShader: compile error on AWS Elastic Graphics [T79246]

Blend file corrupted during save caused by high Cubemap Size [T78529]

EEVEE: LightCache: Add warning if the cache cannot be saved [fce71a255cb9]

Crash loading nested set-scenes [T79575]

Fix crash switching render slots when there is only one slot [a9e0aeaf653d]

Triangulate quads with ‘Beauty’ can make zero area faces [T79482]

“Add plane > align” causes crash when certain rigs are in the scene [T77847]

Crash when changing View Layer while VR session runs [T79324]

Video Sequencer image sequence strip source path breaks [T79676]

Crash rendering grease pencil from compositor with multiple scenes [T77885]

EEVEE: Crash on Macos due to lightcache baking [T79703]