Versie 1.5.102 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource en crossplatform programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of usb-sticks worden geflasht. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of usb-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. De changelog sinds versie 1.5.100 ziet er als volgt uit.

Changes in version 1.5.102: Fix flashing truncated images, fix flashing large dmgs

Electron 9.1.1

Remove bluebird from main process, reduce lodash usage

Centralize imports in child-writer

Split main process and child-writer js files

Stop using request, replace it with already used axios

Remove font awesome unused icons from the generated bundle

Remove no longer used .sass-lint.yml

Use tslib

Use strict typescript compiler option

Update rendition to ^16.1.1 Changes in version 1.5.101: Resize modal to show content appropriately

Update etcher-sdk to v4.1.16

Convert sass to plain css

Remove unused scss

Remove unused warning in settings

Refactor UI without bootstrap & flexboxgrid

Restyle modals

Remove bootstrap & flexboxgrid

Rework and move flashing view elements

Refactor UI grid to use rendition