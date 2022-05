Versie 1.5.100 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource en crossplatform programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of usb-sticks worden geflashed. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of usb-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. De changelog sinds versie 1.5.89 ziet er als volgt uit.

Changes in version 1.5.100: Update partitioninfo to 5.3.5

Add .vhd to the list of supported extensions, allow opening any file

Update mocha to v8.0.1

Update electron-notarize to v1.0.0

Update electron to v9.0.4

Update etcher-sdk to v4.1.15

Sticky header in target selection table

Update rendition to 15.2.1

Fix source-selector image height

Update rendition to v15.0.0

Merge unsafe mode with new target selector

Rework target selector modal Changes in version 1.5.99: Update node-raspberrypi-usbboot to 0.2.8

Update electron to 9.0.3

Inline all svgs Changes in version 1.5.98: Use between 2 and 256MiB for buffering depending on the number of drives

Check that argument is an url or a regular file before opening

Update etcher-sdk to ^4.1.13 Changes in version 1.5.97: Update electron to v9.0.2

Fix flash from url on windows

Avoid random access in http sources

Update etcher-sdk to ^4.1.8

Read image path from arguments, register etcher://... protocol

Update etcher-sdk to ^4.1.6

Fix sudo-prompt promisification

Allow skipping notarization when building package (dev) Changes in version 1.5.96: Fix ia32 builds for windows

Remove writing speed from finish screen

Add effective speed in flash results

Update progress bar style

Change font to SourceSansPro and fix hover color

Update rendition to ^14.13.0

Remove unused styles Changes in version 1.5.95: spectron: Make tests pass on Windows Docker containers Changes in version 1.5.94: Stop checking file extensions

Fix flash from url (broken in 1.5.92)

Update etcher-sdk to ^4.1.4 Changes in version 1.5.93: Update electron-builder to v22.6.1

Strip out comments from generated code

Update electron to v9.0.0 Changes in version 1.5.92: Use electron.app.getAppPath() instead of reading it from argv in catalina-sudo

Disable asar packing on all platforms

Remove unneeded fortawesome from main.scss

Remove unneeded font formats

Webpack everything, reduce package size Changes in version 1.5.91: Minor fix - Init isSourceDrive param in correct place

Fix undefined image from DriveCompatibilityWarning Changes in version 1.5.90: Update leds behaviour