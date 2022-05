Versie 2.2.2 van Private Internet Access is uitgekomen. PIA is een betaalde vpn-dienst met clients voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Daarnaast is er een browserextensie voor Google Chrome. PIA heeft een groot aantal servers in 47 landen, waaronder in Nederland. Afhankelijk van het gekozen abonnement kost de dienst tussen de 2,50 en 9,29 euro per maand en voor aanschaf kan het dertig dagen gratis worden getest. Sinds versie 2.0 kan er ook voor WireGuard worden gekozen om de verbinding op te zetten. In deze uitgave zijn de volgende twee problemen verholpen:

Changes in version 2.2.2: Fixed an issue causing high CPU usage on some Linux systems

Fixed an issue causing WireGuard to disconnect in some cases using split tunnel with All Other Apps set to Bypass