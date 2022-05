Versie 7.8.9 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, html, xml en php. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v7.8.9 bug-fixes: Fix Line operations (join lines, split lines, remove duplicate lines and sort lines) doing one too many lines issue.

Fix the regression of jump line failure via command line (-n).

Fix URL Hovered colour disappears after modifying any Clickable Link Settings regression.

Fix URL is not clickable in certain stuation while wrapped is enabled.

Fix “Save” not working in Windows dialog.

Fix Flickering cursor after double clicking a found line in find results.

Fix Found line may not be centered by double clicking in find results, if word wrap is on.

Fix wrong horizontal scroll bar position after restoring Window position.

Fix Find result window output TAB-width incoherent issue.