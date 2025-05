Versie 8.7.7 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntaxhighlighting voor onder andere C, C++, Java, HTML, XML en PHP. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In versie 8.7.6 is Scintilla bijgewerkt naar versie 5.3.1 en dat kon bij bepaalde plug-ins problemen veroorzaken. In versie 8.7.7 is dat verholpen.

Notepad++ v8.7.7 regression-fix: Add new API NPPM_ADDSCNMODIFIEDFLAGS for some plugins to fix eventual regression regarding SCN_MODIFIED. (Fix #16121)