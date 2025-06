Versie 8.7.2 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntaxhighlighting voor onder andere C, C++, Java, HTML, XML en PHP. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v8.7.2 bug-fixes & enhancements: Add Pin tab feature. (Fix #5786, #8377, #12806, #14216)

Tabbar enhancement: Hide inactive tab Close & Pin buttons. (Fix #15298)

Tabbar enhancement: Highlight inactive darken tab on mouse hover. (Fix #15791)

Fix Ctrl + C not doing copy from Search result issue. (Fix #15739)

+ not doing copy from Search result issue. (Fix #15739) Add “Minimize / Close to” option for System tray. (Fix #15771)

Add ability to open/copy selected files from Search-results. (Fix #15741)

Fix replace field focus losing when Notepad++ is switched back. (Fix #6021)