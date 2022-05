Er is een tweede update voor versie 2.83 van het opensource- en crossplatform-3d-programma Blender uitgekomen, de eerste long term support uitgave van de organisatie. Deze applicatie is bedoeld voor 3d-modelling, animatie, rendering, post-production, interactive creation en playback. Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van Blender kan op deze pagina worden gevonden. Met dit programma zijn onder meer de korte opensource-animatiefilms Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steel en Cosmos Laundromat gemaakt. Uitgebreide informatie over de verbeteringen die in versie 2.83 zijn aangebracht kunnen op deze pagina worden gevonden, deze update moet verder 15 problemen verhelpen.

Changes in version 2.83.2: Random crash when rendering animation [T77734]

Overlay: “Outline Selected” overlay doesnt affect armatures [T66934]

Crash when closing window while Outliner shows screens [ef0ded4df389]

Crash on undo Draw Face Sets stroke with dyntopo active [T77328]

Fix random crash in Cycles smoke volume loading [2d89951be54d]

UV Editor: Fix Vertex Overlay color not being color managed [000fbef35d24]

Crash after any alembic import undo in an empty scene [T77754]

Crash on proxied rig, custom bone shape, driver targeting rig [T77712]

Crash in VR session when opening material preview [T77830]

Fix memory leak calculating deform modifiers in edit-mode [91b455c00f28]

Incorrect handling of negative-scale bit in DRWResourceHandle [T77913]

VSE Sequencer/Preview crash after fullscreen [T78112]

Compositor Disabled Node Config -> SegFault [T67358]

Undo crash due to IDTemplate operations missing undo push [T78172]

Simple scene created in version 2.82 crashes Blender [T77460]