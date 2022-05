Versie 2.2.1 van Private Internet Access is uitgekomen. PIA is een betaalde vpn-dienst met clients voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Daarnaast is er een browserextensie voor Google Chrome. PIA heeft een groot aantal servers in 48 landen, waaronder in Nederland. Afhankelijk van het gekozen abonnement kost de dienst tussen de 2,50 en 9,29 euro per maand en voor aanschaf kan het zeven dagen gratis worden getest. Sinds versie 2.0 kan er ook voor WireGuard worden gekozen om de verbinding op te zetten.

Changes in version 2.2.1: Split tunnel is now supported with WireGuard

Geo-located regions are supported

The PIA Next Generation network is now in preview

Added Built-in Resolver option to Name Servers setting

Removed Handshake testnet resolver from Name Servers setting (testnet no longer exists, hnsd does not support mainnet)

Added 'requestportforward' option to 'piactl get/set' to control port forwarding setting

Improved DNS leak protection compatibility with macOS 10.15.4 and later

Improved compatibility of split tunnel on Windows with other WFP callout drivers

Fixed an issue preventing IP split tunnel rules from being disabled on Windows in some cases

Fixed layout of the killswitch warning in some translations

Changed title of windowed dashboard to "Private Internet Access"

The regions list keeps its scroll position as latencies are updated

Diagnostic improvements in debug reports

(2.2.1) Fixed an issue on Windows causing the PIA service to crash when connecting with some Split Tunnel configurations