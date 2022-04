Versie 3.11 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. Sinds versie 3.0 heeft het programma een iets ander uiterlijk gekregen en is ondersteuning voor Windows XP en Vista komen te vervallen. In versie 3.11 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.11: Add Rock Ridge deep directory support

Add an option to write small ISOs to an ESP (GPT only)

Add a cheat mode ( Ctrl + Select ) to extract content from an additional zip archive on top of the ISO

Add a cheat mode ( Alt + G ) to disable Virtual Hard Disk listing

Add a cheat mode ( Alt + P ) to toggle a GPT ESP to Basic Data (Windows 10 only)

Fix improper x86 32-bit NTFS driver being used for UEFI:NTFS

Improve UEFI:NTFS compatibility with older UEFI firmwares

Improve startup time by running the ISO download feature check in the background

Remove Ubuntu's splash screen for persistent UEFI drives

Enable ASLR for the Rufus executable