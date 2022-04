Versie 4.19.0 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 4.0 treffen we een geheel vernieuwde Content Server aan, is er een nieuwe e-bookviewer en is Qt WebKit vervangen door Qt WebEngine. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Manage authors dialog: Improve performance in very large libraries. Bug fixes Book details panel: Fix a regression that caused right clicking on an author name to manage it not opening with that name selected. Closes tickets: 1883768.

calibredb set_metadata: When converting a string into a datetime if the string is a full ISO 8601 date with timezone do not adjust the date to make it timezone neutral. Closes tickets: 1883433.

Edit book: Fix Check book spuriously reporting incorrect mime type warnings for fonts after upgrading a book from EPUB 2 to EPUB 3. Closes tickets: 1882436.

Book details panel: Dont show sizes less than 0.01MB as zero. Closes tickets: 1882469.

Viewer: Fix jump to previous section not working when viewer is on last section Improved news sources Journal of Accountancy

Bangkok Post

20 minutes