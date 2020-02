Versie 3.9 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. Sinds versie 3.0 heeft het programma een iets ander uiterlijk gekregen en is ondersteuning voor Windows XP en Vista komen te vervallen. In versie 3.9 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.9: Add exFAT support when creating blank UEFI:NTFS drives [EXPERIMENTAL]

support when creating blank UEFI:NTFS drives [EXPERIMENTAL] Fix ext2 / ext3 corruption for partitions larger than 4 GB

/ corruption for partitions larger than 4 GB Fix early boot files not being usable on compressed NTFS partitions

partitions Fix writing of compressed streams that don't end on sector boundary

Fix percent not being displayed on slow format

Improve file preallocation and speed up ISO extraction

Improve ext2 / ext3 formatting speed

/ formatting speed Improve protective MBR message for GPT partitioned drives

Improve reporting of Syslinux/GRUB download errors

Improve reporting of partition types and of Windows' version

Report the usage of UDF symbolic links

symbolic links Update embedded Syslinux to 6.04-pre1