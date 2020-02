Versie 2.10.18 van het opensource-fotobewerkingsprogramma GIMP is uitgekomen, versie 2.10.16 is overgeslagen wegen een kritieke fout. De naam GIMP is een afkorting voor 'GNU Image Manipulation Program'. De software is beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, FreeBSD, Linux, macOS en Solaris. Nieuw in versie 2.10 is onder meer de GEGL-image processing engine, kan het canvas worden geroteerd en treffen we diverse nieuwe en verbeterde tools aan. De complete release notes voor versie 2.10.18 kunnen op deze pagina worden gevonden, dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen:

Here are release highlights: Tools are now grouped in the toolbox by default

Sliders now use a compact style with improved user interaction

Vastly improved user experience for the transformation preview

Dockable areas now highlighted when a dockable dialog is being dragged

New 3D Transform tool to rotate and pan items

Much smoother brush outline preview motion on the canvas

Symmetry painting enhancements

Faster loading of ABR brushes

PSD support improvements

Consolidated user interface for merging down and anchoring layers

Update check to notify users of new releases available

28 bug fixes, 15 translation updates