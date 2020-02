Pi-hole versie 4.3.3, die gisteren is verschenen, kende helaas enkele foutjes en is in korte tijd twee keer van een update voorzien. Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Als op de router naar Pi-hole wordt verwezen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van tweaker jpgview. Sinds versie 4.3.3 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Pi-hole Core v4.3.5

Apologies for all the release excitement folks! Fix an issue with the grep command when trying to detect the latest version of FTL Pi-hole Core v4.3.4 Contains an additional commit that we did not cherry pick into 4.3.3. Resolves issues with FTL saying there was an update, even though there was not one.

Fixes debug process to properly show the running daemon on required ports, shows green/red comparison.