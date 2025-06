Versie 5.15.4 van Pi-hole Core is uitgekomen. Ook zijn Pi-hole Web 5.18.4 en Pi-hole FTL 5.21 verschenen. Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Als op de router naar Pi-hole wordt verwezen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van tweaker jpgview. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Pi-hole FTL changes: Extend regex extension ;querytype=...

Update embedded dnsmasq to v2.89 Fix bug which can break the invariants on the order of a hash chain. Add no-ident option for enhanced privacy (a Pi-hole contributed feature)

to v2.89 Full Changelog: v5.20.1...v5.21 Pi-hole Web changes: db_queries.php: use the same color scheme from Dashboard

Fix multiple restarts while importing with Teleporter

Use the setupVars.conf option TEMPERATUREUNIT , plus slight rearrangement of settings page Full Changelog: v5.18.3...v5.18.4 Pi-hole Core changes: Tweak old pihole lighttpd config warning message to better reflect it’s usage

Only source versions file if the file exits

Only search for “OVERWRITTEN BY PI-HOLE” when checking inside lighttpd.conf Full Changelog: v5.15.3...v5.15.5