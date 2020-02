Versie 7.4.1 van Tribler is uitgekomen. Tribler is een opensource-p2p-client, die ooit ontwikkeld is door studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam. Tegenwoordig werkt een internationaal team wetenschappers uit meer dan twintig organisaties samen aan dit project. Tribler heeft onder meer een ingebouwde mediaspeler en er kan vaak direct worden gekeken of geluisterd wanneer een download wordt gestart. Verder kunnen er tokens worden verdiend door te seeden, die weer kunnen worden omgezet in andere valuta. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog Don't crash on OSError (errno 0)

Fix issue with CreateTorrentEndpoint when a connection is lost

Update IPv8 pointer

Ensure recursive_unicode doesn't fail when encoding metainfo

Fix TorrentDef.get_name_as_unicode

Fix xrange error

Fix KeyError in GUI

Fix race condition in videoplayer controls

Guard against subscribe/download of legacy channels