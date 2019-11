FreshTomato is van Tomato afgeleide firmware voor verschillende op ARM of MIPS gebaseerde routers van Asus, D-Link, Huawei, Linksys, Netgear, Tenda en Xiaomi. Het kan gezien worden als de voortzetting van 'Tomato by Shibby' sinds deze ontwikkelaar, Michał Rupental, zijn tijd aan andere projecten wil besteden. De FreshTomato-firmware voegt ten opzichte van de originele firmware van de fabrikant diverse extra opties toe, zoals een realtime-bandbreedtemonitor en uitgebreide instelmogelijkheden. De ontwikkelaars hebben FreshTomato 2019.3 uitgebracht en de aankondiging is zoals altijd kort: