Er is een update voor versie 4.60 van AIMP uitgekomen. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes: Common: localizations has been updated

Plugins: API has been extended

Player: the /VOLUME command line switch has been added

Advanced search: list of selected to search playlists are now saved between work sessions

Advanced search: dialog's UI has been updated Fixed: General - you cannot delete file physically if it next in playback queue and the "pre-load next track while current is playing" is switched on

Skin engine - music library window displays incorrectly in some skins if app is in night mode

Tag editor - ID3v2 - parser ignores the TMOO field

Plugins - MyClouds - files whose path is more than 260 characters cannot be played

Minor issues were fixed