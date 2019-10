Ubiquiti Networks heeft een stabiele versie vrijgegeven van UniFi, met 5.11.50 als versienummer. Dit is een netwerkmanagementcontroller waarmee een netwerkomgeving op basis van UniFi-hardware beheerd kan worden. Denk daarbij aan het inregelen van accesspoints, routers en switches om tot een optimaal dekkend, uniform netwerk te komen. Daarnaast kun je een hotspotportal opzetten en integreren met verschillende paymentproviders, zoals Authorize en PayPal. Voor gebruikerservaringen kun je zowel op Gathering of Tweakers als op het forum van Ubiquiti terecht. Een demo is op deze pagina te proberen. De aankondiging van versie 5.11.50 ziet er als volgt uit:

Important notes

This is the last planned stable release for UniFi Network controller 5.11 release branch. We're moving forward with UniFi Network controller 5.12 as there is unreleased hardware which depends on the newer branch.



Improvements Update OUI table. Bugfixes Fix authentication failure tracking.

Fix invalid switch satisfaction scores.