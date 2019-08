Versie 7.3.0 van Tribler uitgekomen. Tribler is een opensource-p2p-client, die ooit ontwikkeld is door studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam. Tegenwoordig werkt een internationaal team wetenschappers uit meer dan twintig organisaties samen aan dit project. Tribler heeft onder meer een ingebouwde mediaspeler en er kan vaak direct worden gekeken of geluisterd wanneer een download wordt gestart. Verder kunnen er tokens worden verdiend door te seeden, die weer kunnen worden omgezet in andere valuta. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

V7.3.0 Changelog Added scalable Giga Channels

Redesigned the channels in the GUI

Partial migration of codebase to Python3

Various Debug pane enhancements: added tunnel/DHT info, statistics

Various fixes and improvements in the market, DHT and other communities

Updated VLC 3.0.6 bindings

Enabled PEX for anonymous sessions, increase min/max_circuits

Pony, lz4 and wheel added in Debian build as pip dependency

Added BEP33 DHT health check

Fixed multiple instances of Tribler

Added support for building snap package

Various GUI fixes

Add Trust Graph

Updated REST documentation

Added market as a separate module: AnyDex

Various Unicode fixes

Integrated FakeTriblerAPI module within Tribler to ease integration tests

Improved GUI performance on search and sort

Added bootstrap mechanism for trust generation

Fixed several performance issues