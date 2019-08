Apple heeft een update voor versie 12.4 van iOS uitgebracht. Apple iOS is het besturingssysteem voor de iPhone, de iPod touch en de iPad. Versie 12 van iOS kan alleen op de iPhone 5s, iPad mini 2 en zesde generatie iPod touch of nieuwer worden geïnstalleerd. In versie 12 heeft Apple ingezet op het verbeteren van de prestaties, wat met name op oudere hardware goed is te merken. Verder kunnen gebruikers inzicht krijgen in het gebruik van hun apparaat. Nieuw in versie 12.3 is onder meer ondersteuning van televisies met AirPlay 2 en een nieuwe Apple TV-app. Deze update verder enkele bugfixes en beveiligingsupdates.

iOS 12.4.1 provides important security and stability updates, and is recommended for all users.

For information on the security content of Apple software updates, please visit this website.