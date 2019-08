AMD heeft een nieuwe update van zijn Radeon Software Adrenalin Edition-drivers uitgebracht. De drivers zijn alleen geschikt voor de HD 7730(M) en hoger, de HD 8570 en hoger, en de kaarten uit de R5-, R7- R9- en RX-series. Voor de nieuwste generatie kaarten worden van Windows alleen versies 7 en 10 ondersteund. Ook biedt AMD geen 32bit-drivers meer aan. In deze uitgave treffen we onder meer prestatieverbeteringen in de DirectX 11 versie van het spel Control aan en zijn er weer diverse problemen verholpen.

Support For Control Up to 10% performance improvement in Control running DirectX 11 on Radeon Software Adrenalin 2019 Edition version 19.8.2 vs. 19.8.1.

Man of Medan

Radeon RX 5700 series graphics support for HDCP 2.3. Fixed Issues Rocket League may experience an application hang on performing a task switch.

League of Legends may experience slower than expected performance when performing a task switch.

System instability may be experienced on Radeon RX 5700 series graphics products when performing memory overclocking while a 3D application is running.

Minor stutter may be experienced during the first few minutes of Fortnite gameplay.

Pixel format may not appear in Radeon Settings Display Settings for some HDMI connected displays. Known Issues Launching RGB Fusion 2.0 may cause a system hang on Radeon RX 5700 series graphics products system configurations.

Stutter may be experienced when Radeon FreeSync is enabled on 240hz refresh displays with Radeon RX 5700 series graphics products.

Radeon Performance Metrics may report incorrect VRAM utilization.

AMD Radeon VII may experience elevated memory clocks at idle or on desktop.

Radeon Overlay may intermittently fail to appear when toggled in game.

Audio for clips captured by Radeon ReLive may be corrupted or garbled when desktop recording is enabled.

Enabling Enhanced Sync may cause game, application or system crashes on Radeon RX 5700 series graphics products.