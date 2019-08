Versie 3.0.8 van VLC Media Player is uitgekomen. Deze opensource- en cross-platformmediaspeler kan diverse audio-, video- en streamingformaten afspelen, zonder dat hiervoor de desbetreffende codec hoeft te worden geïnstalleerd. In versie 3.0 is onder meer ondersteuning voor Chromecast toegevoegd. Verder is er hardwareversnelling voor het decoderen van 4k- en 8k-video, ondersteuning voor hdr, weergave van 360-gradenvideo's en 3d audio, toegang tot netwerklocaties via onder meer smb, ftp en nfs, hd audio-passthrough en ondersteuning voor BD-J-menu's. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Core: Fix stuttering for low framerate videos Demux: Fix channel ordering in some MP4 files

Fix glitches in TS over HLS

Add real probing of HLS streams

Fix HLS MIME type fallback Decoder: Fix WebVTT subtitles rendering Stream filter: Improve network buffering Misc: Update Youtube script Audio Output: macOS/iOS: Fix stuttering or blank audio when starting or seeking when using external audio devices (bluetooth for example)

macOS: Fix AV synchronization when using external audio devices Video Output: Direct3D11: Fix hardware acceleration for some AMD drivers Stream output: Fix transcoding when the decoder does not set the chroma Security: Fix a buffer overflow in the MKV demuxer (CVE-2019-14970)

Fix a read buffer overflow in the avcodec decoder (CVE-2019-13962)

Fix a read buffer overflow in the FAAD decoder

Fix a read buffer overflow in the OGG demuxer (CVE-2019-14437, CVE-2019-14438)

Fix a read buffer overflow in the ASF demuxer (CVE-2019-14776)

Fix a use after free in the MKV demuxer (CVE-2019-14777, CVE-2019-14778)

Fix a use after free in the ASF demuxer (CVE-2019-14533)

Fix a couple of integer underflows in the MP4 demuxer (CVE-2019-13602)

Fix a null dereference in the dvdnav demuxer

Fix a null dereference in the ASF demuxer (CVE-2019-14534)

Fix a null dereference in the AVI demuxer

Fix a division by zero in the CAF demuxer (CVE-2019-14498)

Fix a division by zero in the ASF demuxer (CVE-2019-14535) Contribs: Update to a newer libmodplug version (0.8.9.0)