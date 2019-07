Versie 3.9.9 van Joomla! is uitgekomen, een versie die diverse beveiligingsproblemen en fouten moet verhelpen. Joomla! is een dynamisch, in php geschreven contentmanagementsysteem, dat kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een weblog, website of samenwerkingssite te maken. Om het programma in het Nederlands te gebruiken kun je onder andere op Joomla Community terecht. In versie 3.9 is onder meer een Privacy Tool Suite toegevoegd. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Veiligheidsproblemen opgelost Lage prioriteit - Core - Filter attribuut in subform velden maakt remote code executie mogelijk (betreft Joomla 3.9.7 tot 3.9.8) Meer informatie » Bug-fixes en verbeteringen Herhalende extra velden: reparatie om de HTML tags te behouden #25189

Mediabeheer: Modale weergave verbeterd #22475

Stemmen: Cache geschoond na het stemmen #25201

Artikel volgorde: Items eerst op categorie gesorteerd #25295

Batch systeem: Verbeteringen voor contactpersoon en nieuwsfeed #25259 Bezoek GitHub voor de volledige lijst met bug fixes.