Er is een update van het opensource-fotobewerkingsprogramma GIMP uitgekomen. De naam GIMP is een afkorting voor 'GNU Image Manipulation Program'. De software is beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, FreeBSD, Linux, macOS en Solaris. Nieuw in versie 2.10 is onder meer de GEGL-image processing engine, kan het canvas worden geroteerd en treffen we diverse nieuwe en verbeterde tools aan. De complete release notes voor versie 2.10.12 kunnen op deze pagina worden gevonden, dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen:

GIMP 2.10.12 Released

This is mostly a bug fix release as some annoying bugs were discovered, which is to be expected after a 2.10.10 with so many changes! Still, some very cool improvements are also available: Improved Curves tool

Layers support for TIFF exporting

Support for user-installed fonts on Windows

Faster painting

Improved symmetry painting support

Incremental mode in the Dodge/Burn tool

Free Select tool now creates a preliminary selection

New Offset tool