Node.js is open source en platformonafhankelijk, en is gericht op het ontwikkelen van server-sidewebapplicaties. Die applicaties worden geschreven in JavaScript en uitgevoerd binnen de Node.js-runtime op de server. Het biedt een event-gedreven omgeving aan waarbij non-blocking i/o een belangrijk uitgangspunt is geweest. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Het ontwikkelteam heeft versie 12.1.0 vrijgegeven in de current-branch. De lijst met veranderingen ziet er als volgt uit:

Node v12.1.0 (Current) - Notable changes intl: Update ICU to 64.2. This adds support for Japanese Era (Reiwa) (Ujjwal Sharma) #27361. Fixes a bug in ICU that affected Node.js 12.0.0 in the case where new Date().toLocaleString() was called with a non-default locale (Steven R. Loomis) #27415.

C++ API: Added an overload EmitAsyncDestroy that can be used during garbage collection (Anna Henningsen) #27255.