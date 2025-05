Node.js is open source en platformonafhankelijk, en is gericht op het ontwikkelen van server-sidewebapplicaties. Die applicaties worden geschreven in JavaScript en uitgevoerd binnen de Node.js-runtime op de server. Het biedt een event-gedreven omgeving aan waarbij non-blocking i/o een belangrijk uitgangspunt is geweest. Voor meer informatie over Node.js verwijzen we naar deze pagina. Het ontwikkelteam heeft versies 18.13.0, een versie met extra lange ondersteuning, en 19.4.0 vrijgegeven. De belangrijkste veranderingen die in beide versies zijn aangebracht zijn hieronder voor je samengevat.

Node v18.13.0 (LTS) notable changes

By default Node.js is built so that all dependencies are bundled into the Node.js binary itself. Some Node.js distributions prefer to manage dependencies externally. There are existing build options that allow dependencies with native code to be externalized. This commit adds additional options so that dependencies with JavaScript code (including WASM) can also be externalized. This addition does not affect binaries shipped by the Node.js project but will allow other distributions to externalize additional dependencies when needed. Contributed by Michael Dawson in #44376

File

The File class is part of the FileAPI. It can be used anywhere a Blob can, for example in URL.createObjectURL and FormData . It contains two properties that Blobs do not have: lastModified , the last time the file was modified in ms, and name , the name of the file. Contributed by Khafra in #45139

The node:test module supports mocking during testing via a top-level mock object.

test('spies on an object method', (t) => { const number = { value: 5, add(a) { return this.value + a; }, }; t.mock.method(number, 'add'); assert.strictEqual(number.add(3), 8); assert.strictEqual(number.add.mock.calls.length, 1); });

Contributed by Colin Ihrig in #45326

Node v19.4.0 (Current) notable Changes