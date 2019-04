DBeaver is een tool om databases te beheren. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De ontwikkelaars hebben versie 6.0.3 uitgebracht met de volgende veranderingen:

DBeaver 6.0.3 Connection/schema selector toolbar was redesigned

Create object context menu was redesigned

Data viewer: Panels UI was redesigned “Copy As” command was added (CSV, HTML, JSON, etc) IN filter UI was improved (previous selection save) Statistics view was improved (proper view of multiline queries)

SQL editor: auto-indent was fixed

GIS spatial data viewer beta version (PostgreSQL, MySQL/MariaDB): Viewer panel was redesigned, special results presentation was added Multiple objects viewing support was added Copy/save as picture, print, SRID selector

Data transfer: Export progress monitoring was fixed Export from custom SQL queries performance was improved (using fetch size) Split output file feature was added

Reset UI settings menu item was added

Backup/restore wizards: native client configuration was added in the dialog

MacOS X installer was updated (JRE version update)

PostgreSQL: Schema/tables backup wizard was fixed Triggers enable/disable tool was added Greenplum: tables reading for GP 4.x was fixed

SQL Server: Use TOP to limit queries fetch size Dynamic parameters binding bug was fixed Table triggers enable/disable tool was added Support of special characters in object names was added

Oracle: New config option for metadata reading performance fix Subpartitions browser was added PL/SQL blocks parser was improved Configuration of system views usage was added DDL reading was fixed (problem with string truncate with some driver versions)

Many minor UI bug fixes