Er is een nieuwe versie van Calibre uitgekomen. Calibre is een opensource-e-book-beheerprogramma en is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. Deze versie bevat geen alleen bugfixes en kleine verbeteringen. Dit komt omdat Kovid Goyal momenteen veel tijd spendeert aan de migratie naar Python 3. In versie 3.42 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Bug fixes Conversion: Transform styles: When using regular expressions fix substitution groups not working. Closes tickets: 1825764

Fix a regression in the previous release that caused the conversion of HTML to text in comments when output to catalogs or converting downloaded metadata to behave slightly differently. Closes tickets: 1826654

Edit book: Fix beautify not handling <colgroup> and <th> tags correctly. Closes tickets: 1826631

DOCX Input: Fix cross-references using the 'fldSimple' markup not being recognized by calibre.

EPUB/MOBI Catalogs: Fix a regression in the previous release that caused ampersands and middle-dots to appear as HTML entities in the output. Closes tickets: 1826127

Prevent a malformed tweaks.json file from stopping calibre startup

Fix a regression that broke completion for ebook-convert

News fetching: Fix a regression that broke removal of attributes/javascript/srcset because of bugs in the new BeautifulSoup

TXT Output: Fix Vietnamese  character being stripped from output. Closes tickets: 1825770

E-book viewer: Fix specifying a non-existen location via --open-at causing viewer to hang New news sources Magyar Nemzet by pofa Improved news sources Global Times

Corriere della Serra