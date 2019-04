Versie 2.19.0 van GPU-Z is uitgekomen en de dag erna is er meteen een opvolger verschenen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. Sinds versie 2.18.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.20.0:

Fixed overclock getting reset on NVIDIA cards with Boost

Fixed crash on Pascal GPUs when no driver loaded

Fixed crashes on Apple Vega 12

Changed memory bus width capitalization from "Bit" to "bit"