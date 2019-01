Asus heeft nieuwe firmware voor de RT-AX88U beschikbaar gesteld. Deze dualbandrouter kan clients zowel bedraad als draadloos van netwerktoegang voorzien op basis van 802.11ax met vier antennes. Verder zijn twee usb-3.1-poorten aanwezig, zodat een printer of externe opslag over het netwerk kan worden gedeeld. De nieuwe firmware heeft versienummer 3.0.0.4.384.5640 en de download is iets meer dan 64MB groot. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

ASUS RT-AX88U Firmware version 3.0.0.4.384.5640 Improved WiFi stability.

Fixed feedback mail system.