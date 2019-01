Asus heeft nieuwe firmware voor de RT-AC3200 beschikbaar gesteld. Deze tri-bandrouter kan clients zowel bedraad als draadloos van netwerktoegang voorzien op basis van 802.11ac met zes antennes. Verder zijn er één usb-2.0- en één usb-3.0-poort aanwezig, zodat een printer of externe opslag over het netwerk kan worden gedeeld. De nieuwe firmware heeft versienummer 3.0.0.4.382.51374 en de download is iets meer dan 40MB groot. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

ASUS RT-AC3200 Firmware version 3.0.0.4.382.51374



Security fixes Fixed CVE-2018-14710, CVE-2018-14711, CVE-2018-14712, CVE-2018-14713, CVE-2018-14714. Thanks for Rick Ramgattie's contribution.

Fixed AiCloud/ Samba account vulnerability. Thanks for Matthew Cundari's contribution.

Fixed DoS vulnerability. Thanks for Ruikai Liu's contribution.

Fixed CVE-2018-17020, CVE-2018-17021, CVE-2018-17022.

Fixed stored XSS vulnerability. Thanks for Duda Przemyslaw's contribution.

Updated OpenSSL library.