Asus gebruikt voor zijn routers, zoals de RT-AC68 en RT-AX88, van een Tomato afgeleide firmware met de naam Asuswrt. Deze firmware is, op enkele drivers na, opensource, waarbij de gesloten binaries wel meegeleverd worden. Asuswrt-merlin is op zijn beurt een aangepaste versie van de originele firmware van Asus. Het bevat onder meer bugfixes en kleine verbeteringen, maar probeert toch dicht bij het origineel te blijven, zodat het mogelijk blijft om nieuwe features die Asus introduceert, toe te voegen aan de code. De complete changelog voor versie 384.18 is op deze pagina te vinden, dit zijn in het kort de hoogtepunten:

Asuswrt-Merlin 384.18 (current models) and 384.13_10 (RT-AC87U and RT-AC3200) is now available. The focus of this release was the merge of new GPL releases from Asus. 384.13_10 will probably be the final release for the RT-AC87U and RT-AC3200, due to the GPL code of these two models being currently completely out of sync with the code used by the other models.

A number of changes for some models are not backward compatible with previous versions. Downgrading to a previous release will require a factory default reset afterward in many cases.

Merged GPL 384_8563 for AX models.

Merged GPL 384_81918 for mainline models.

Merged SDK + binary blobs 384_81918 for RT-AC86U.

Merged SDK + binary blobs 384_81902 for RT-AC5300.

Merged SDK + binary blobs 385_20490 for RT-AC68U.

Merged binary blobs 385_20490 for RT-AC3100.

Merged binary blobs 384_81918 for RT-AC88U.

Merged SDK + binary blobs 384_8563 for RT-AX58U.

amtm to 3.1.7.

Root certificate bundle to June 3rd 2020.

OUI database used by the webui.

Dropbear 2020.80 (themiron)

nano to 4.9.3.

Optimized OpenVPN routing policy storage (this change is NOT backward compatible with previous firmwares)