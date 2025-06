Asus gebruikt voor zijn routers, zoals de RT-AC68 en RT-AX88, van een Tomato afgeleide firmware met de naam Asuswrt. Deze firmware is, op enkele drivers na, opensource, waarbij de gesloten binaries wel meegeleverd worden. Asuswrt-Merlin is op zijn beurt een aangepaste versie van de originele firmware van Asus. Het bevat onder meer bugfixes en kleine verbeteringen, maar probeert toch dicht bij het origineel te blijven, zodat het mogelijk blijft om nieuwe features die Asus introduceert, toe te voegen aan de code. Versie 3004.388.5 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Updated: OpenSSL to 1.1.1w.

Curl to 8.4.0.

OpenVPN to 2.6.8. Changed: Enable fast-io for OpenVPN clients and servers that use UDP, which will speed up performance on some models.

You can now directly enter an IPv6 address on the Network Tools page as a target.

Display tracked connections on the QoS/Classification page even if QoS isn't set to Adaptive QoS.

QOS/Classification page can now resolve local IPv6 addresses.

Allow custom MTU for Wireguard clients (patch from Asus). Fixed: CIDR-formatted addresses were rejected on the Network Filter page. Implemented temporary workaround.

Various issues with the QOS Classification page.

Netfilter TEE kernel module is missing.

OpenVPN client state getting cleared when Wireless was being restarted.

Networkmap wasn't recognizing the GT-AX11000_PRO as having USB 3.0 ports