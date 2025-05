Asus gebruikt voor zijn routers, zoals de RT-AC68 en RT-AX88, een van Tomato afgeleide firmware met de naam Asuswrt. Deze firmware is, op enkele drivers na, opensource, waarbij de gesloten binaries wel meegeleverd worden. Asuswrt-Merlin is op zijn beurt een aangepaste versie van de originele firmware van Asus. Het bevat onder meer bugfixes en kleine verbeteringen, maar probeert toch dicht bij het origineel te blijven, zodat het mogelijk blijft om nieuwe features die Asus introduceert, toe te voegen aan de code. Versie 3004.388.8_2 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Updated: OpenVPN to 2.6.12. Changed: Support importing Wireguard config files that contain multiple AllowedIPs, Address or DNS declarations. Fixed: OpenVPN client routing not working properly when configuring Internet redirection to "All" or "None".

New firmware check button missing for the RT-AX58U.

Generated web certificate wasn't using the FQDN for Namecheap DDNS users.