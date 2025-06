Asus gebruikt voor zijn routers, zoals de RT-AC68 en RT-AX88, een van Tomato afgeleide firmware met de naam Asuswrt. Deze firmware is, op enkele drivers na, opensource, waarbij de gesloten binaries wel meegeleverd worden. Asuswrt-Merlin is op zijn beurt een aangepaste versie van de originele firmware van Asus. Het bevat onder meer bugfixes en kleine verbeteringen, maar probeert toch dicht bij het origineel te blijven, zodat het mogelijk blijft om nieuwe features die Asus introduceert, toe te voegen aan de code. Versie 3004.388.8_4 is kort geleden uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changed: VPN killswitch will now only be active if the VPN client itself is enabled. If you stop/start the client yourself over SSH, you need to also update the enabled/disabled nvram setting. Fixed: Security issues in AiCloud (backports from Asus)

CVE-2024-2511, CVE-2024-4741, CVE-2024-5535 & Implicit rejection for RSA PKCS#1 in openssl (backport from Ubuntu by RSDNTWK)