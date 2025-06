MikroTik heeft versie 7.16.2 van RouterOS uitgebracht, een besturingssysteem dat zich richt op het uitvoeren van routertaken. Denk daarbij natuurlijk aan het routeren van netwerkverkeer, maar ook aan bandbreedtemanagement, een firewall, het aansturen van draadloze accesspoints, een hotspotgateway en een vpn-server. Het kan zowel op de hardware van MikroTik als op x86- of virtuele machines zijn werk doen. Voor het gebruik is een licentie nodig, die bij de aankoop van MikroTik-hardware is inbegrepen. De changelog van versie 7.16.2 kan hieronder worden gevonden.

What's new in 7.16.2: certificate - do not download CRL if there is not enough free RAM

certificate - fixed handling of capsman-cap certificates (introduced in v7.16)

dhcpv4-server/relay - added additional error messages for DHCP servers and relays

dns - fixed lookup order for static DNS entries (introduced in v7.16.1)

ethernet - improved linking after reboot for hAP ax lite devices ("/system routerboard upgrade" required)

gps - changed default GPS antenna setting for LtAP mini with internal LTE/GPS combo antenna

leds - fixed bogus argument for "leds" property (introduced in v7.16)

leds - fixed PoE-in LEDs for CRS318-1Fi-15Fr-2S device

modem - KNOT BG77 modem, improved handling of modem unexpected restarts

route - fixed possible issue with inactive routes after reboot (introduced in v7.16)

routerboot - improved stability for IPQ8072 and IPQ6010 when flash-boot is used ("/system routerboard upgrade" required)