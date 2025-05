MikroTik heeft versie 7.15.3 van RouterOS uitgebracht, een besturingssysteem dat zich richt op het uitvoeren van routertaken. Denk daarbij natuurlijk aan het routeren van netwerkverkeer, maar ook aan bandbreedtemanagement, een firewall, het aansturen van draadloze accesspoints, een hotspotgateway en een vpn-server. Het kan zowel op de hardware van MikroTik als op x86- of virtuele machines zijn werk doen. Voor het gebruik is een licentie nodig, die bij de aankoop van MikroTik-hardware is inbegrepen. De changelog sinds versie 7.15.1 kan hieronder worden gevonden.

What's new in 7.15.3 lte - fixed possible crash when enabling/disabling config-less modem interface;

lte - fixed R11e-LTE no traffic flow when modem with older firmware version is used;

routerboard - improved Etherboot stability for CRS320-8P-8B-4S+ device ("/system routerboard upgrade" required);

ssh - fixed unsupported user SSH public key import (introduced in v7.15); What's new in 7.15.2 bth - improved system stability;

defconf - configure the default-route property for PPP clients only on devices with a built-in modem;

modem - fixed modem firmware upgrade for Chateau 5G and Chateau 5G R16 (introduced in v7.15);

route - fixed incorrectly handled route distinguisher and route targets (introduced in v7.15);

ssh - fixed SSH cryptographic accelerator selection (introduced in v7.14);

switch - fixed limited Tx traffic on Ethernet ports for CRS354 devices (introduced in v7.15);

system - fixed an issue where routing configuration was missing after performing a reset, adding a new configuration and then upgrading (introduced in v7.15);

winbox/webfig - fixed skins (introduced in v7.15);