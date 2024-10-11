MikroTik heeft versie 7.16.1 van RouterOS uitgebracht, een besturingssysteem dat zich richt op het uitvoeren van routertaken. Denk daarbij natuurlijk aan het routeren van netwerkverkeer, maar ook aan bandbreedtemanagement, een firewall, het aansturen van draadloze accesspoints, een hotspotgateway en een vpn-server. Het kan zowel op de hardware van MikroTik als op x86- of virtuele machines zijn werk doen. Voor het gebruik is een licentie nodig, die bij de aankoop van MikroTik-hardware is inbegrepen. De changelog van versie 7.16.1 kan hieronder worden gevonden.

What's new in 7.16.1: defconf - changed wireless installation from "indoor" to "any"

defconf - disable 5GHz secondary channel on RB4011

dns - do not look up local cache when executing ":resolve" command with specified "server" parameter (introduced in v7.16)

sfp - improved initialization for certain SFP modules on CRS309 and CRS317 devices ("/system routerboard upgrade" required)