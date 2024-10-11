Software-update: RouterOS 7.16.1

Mikrottik logo (79 pix) MikroTik heeft versie 7.16.1 van RouterOS uitgebracht, een besturingssysteem dat zich richt op het uitvoeren van routertaken. Denk daarbij natuurlijk aan het routeren van netwerkverkeer, maar ook aan bandbreedtemanagement, een firewall, het aansturen van draadloze accesspoints, een hotspotgateway en een vpn-server. Het kan zowel op de hardware van MikroTik als op x86- of virtuele machines zijn werk doen. Voor het gebruik is een licentie nodig, die bij de aankoop van MikroTik-hardware is inbegrepen. De changelog van versie 7.16.1 kan hieronder worden gevonden.

What's new in 7.16.1:
  • defconf - changed wireless installation from "indoor" to "any"
  • defconf - disable 5GHz secondary channel on RB4011
  • dns - do not look up local cache when executing ":resolve" command with specified "server" parameter (introduced in v7.16)
  • sfp - improved initialization for certain SFP modules on CRS309 and CRS317 devices ("/system routerboard upgrade" required)

Versienummer 7.16.1
Releasestatus Final
Website MikroTik
Download https://mikrotik.com/download
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-10-2024 19:27
5 • submitter: J-D

11-10-2024 • 19:27

5

Submitter: J-D

Bron: MikroTik

Update-historie

05-08 RouterOS 7.23.3 1
07-07 RouterOS 7.23.2 9
04-06 RouterOS 7.23.1 3
26-05 RouterOS 7.23 8
19-05 RouterOS 7.22.3 1
26-04 RouterOS 7.22.2 2
22-04 RouterOS 7.21.4 9
25-03 RouterOS 7.22.1 6
11-03 RouterOS 7.22 8
13-02 RouterOS 7.21.3 7
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Reacties (5)

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ari2asem 12 oktober 2024 09:01
sfp - improved initialization for certain SFP modules on CRS309 and CRS317 devices ("/system routerboard upgrade" required)
komen ze er net mee....heb crs309, heb mijn sfp+ modules (qiniyek) gisteren teruggestuurd omdat ze geen AUTONEGOTIATION ondersteunden.

had dus net zo goed aan software kunnen liggen
t-force
@ari2asem12 oktober 2024 23:23
Mijn ervaring is dat SFP(+) modules eigenlijk niet op autonegotiation moeten staan. Soms werkt het maar vaker niet. Zeker 10Gbit modules.

Buiten dat had ik na een update naar 7.16 ook ineens dat een SFP module het niet meer deed. Het was wel een oude, maar poef weg was ie. Snel een andere moderne geplaatst die deed het wel.

Sowieso wacht ik meestal wel op een .1 of hogere versie, maar nu was ik weer te ongeduldig geweest.

[Reactie gewijzigd door t-force op 12 oktober 2024 23:25]

Gallo_Claudio @ari2asem13 oktober 2024 06:27
SFP's horen eigenlijk geen auto negotiate te ondersteunen. De verbinding is (op een enkele zeer oude uitzondering na) altijd full duplex en de snelheid is fixed.

Dat gezegd hebbende, er zijn ook apparaten met combo-poorten (SFP en RJ45) waar je dan wel auto negotiate op kan (en soms moet) instellen.
Feralio 11 oktober 2024 19:35
URL naar de licentie is verkeerd. Staat op het moment naar https://wiki.mikrotik.com/Wiki/Manual:License
Moet naar: https://wiki.mikrotik.com/Manual:License. :)
33Fraise33 @Feralio11 oktober 2024 19:45
De nieuwe documentatie staat nu onder help.mikrotik.com
https://help.mikrotik.com...ROS/RouterOS+license+keys

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